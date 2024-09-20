«Бандитские способы»: рабочие пугают бензопилами москвичей, защищающих деревья от «адской рубки»

В столичном районе Хорошево-Мневники на улице Маршала Тухачевского и бульваре генерала Карбышева рабочие незаконно вырубают сотни деревьев из-за строительства. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Дарья, лесорубы хотят спилить более 500 здоровых деревьев — при этом работы ведутся под покровом ночи, а документов никто не показывает.

«В этом месте ведется строительство, если не ошибаюсь, два года уже. Жители все время были в контакте со строителями, до недавнего времени все шло более-менее спокойно, как-то привыкли к этим неудобствам. Что теперь: четвертый день в районе продолжается рубка деревьев. Вывесили некий план задним числом, согласно которому должны убрать больше 500 здоровых деревьев и более 200 кустарников. Началась какая-то адская рубка. Но бульвар для жителей — святое место. Его тут все любят, берегут. Тут много красивых взрослых деревьев. Поэтому, когда непонятные люди с пилами вышли на бульвар, жители уже не выдержали. Исполнители работ не представляются, не предъявляют никаких разрешительных документов на снос зеленых насаждений, непонятно, откуда они и что это за организация. А действуют бандитскими способами. Работы ведут под покровом ночи, невзирая на закон о тишине и вообще наплевав на законность в целом», — пожаловалась она.

Дарья отметила, что в ночь на 20 сентября «неустановленные лица» вновь приехали вырубать деревья с бензопилами и перцовыми баллончиками — тогда дежурные из ближайших домов вызвали полицию.

«Жители объединились и дежурят, чтобы спасти деревья. Прошлой ночью лесорубы приехали в четыре утра и отключили везде лифты. Быстро спилили порядка восьми деревьев, попрыгали в машины и удрали. Жители выбежали, но успели только заснять. На эту ночь мы уже подготовились, расписали дежурства, раздали свистки, фонари, договорились о сигнале SOS, когда они появятся. В 3:40 я услышала крики с бульвара, свистки, в наших чатах выложили сообщения, что приехали на «мерседесах» неустановленные лица, многие в масках, с перцовыми баллончиками и пилами. Я побежала во двор. И на бульваре, и во дворе было много дежурных, и много кто прибежал на крики и свист. Люди бросились вызывать полицию. Приехали очень быстро, как будто готовы были. Тут же две скорых прибыло», — добавила девушка.

По ее словам, лесорубы сами провоцировали жителей на драку и распыляли в них газовый баллончик. Позднее полицейские забрали агрессоров в отдел вместе с одним из активистов.

«Были среди пильщиков провокаторы, которые специально нарывались и пытались драку развязать. У них в итоге ничего не вышло, они отправились на бульвар. На бульваре жители тормозили технику. Дровосеки распылили баллончик, была потасовка, но полиция препятствовала нарушению порядка. В итоге полиция забрала распылителей. Но позже мы узнали, что забрали и одного из наших активистов — ему попытались вменить, что он разбил стекло у трактора. Хотя в чате многие готовы дать свидетельские показания, что оно уже было треснутым. В ОМВД нашему активисту угрожали дровосеки. Жители продолжают дежурить. Еще вчера обмотали деревья лентами, прикрепили записки, где-то иконы. Все готовы в любой момент сорваться, если приедут опять», — подчеркнула она.

Девушка выразила опасения, что рабочие «придумают что-то еще». Она уточнила, что жители написали «десятки заявлений в УМВД по СЗАО, в прокуратуры всех уровней, обратились через ПГУ во все возможные органы», однако управа «покрывает дровосеков».

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