Россиянам объяснили, что делать, если в ветклинике не спасли питомца

Если в ветеринарной клинике не спасли питомца, то его владельцу стоит обратиться в суд и потребовать проверку на предмет ненадлежащего качества медпомощи. Ответственность клиника понесет, если этот факт подтвердится, если же животное не спасли по объективным причинам, то ей ничего не будет, рассказал кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов Общественной Службе Новостей.

Ветклиника должна работать по регламенту, который предполагает, что после первичного осмотра и диагностики владельцу рассказывают о лечении и его стоимости. После этого его держат в курсе о том, как питомец себя чувствует, какие процедуры проходит и так далее. Распространяется регламент как на государственные, так и на частные клиники. Если вдруг владелец не может узнать о состоянии животного или получает неполную информацию, он может написать в прокуратуру, которая поведет доследственную проверку.

В случае гибели питомца можно обратиться в суд и потребовать экспертизу, а также компенсацию морального и материального ущерба. Если есть подозрения о жестоком обращении с питомцем в клинике, то нужно писать заявление в полицию.

«Равно как врачам не удается спасти всех пациентов в больницах, не всех животных получается вылечить в ветклиниках. Поэтому если ветеринары приложили все усилия, но не смогли помочь животному, ответственности за это они не понесут», — заключил Карабанов.

Ранее россиянка добилась компенсации от ветклиники, неудачно прооперировавшей ее кота.