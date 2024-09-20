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На принадлежащую российским бизнесменам арену в Хельсинки проникли воры

Helsingin Sanomat: на арену Тимченко и Ротенберга в Хельсинки проникли воры

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Shutterstock

Внутрь спортивно-концертного комплекса Helsinki Halli в Хельсинки, принадлежащего бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию Роттенбергу, проникли воры. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на члена правления Helsinki Halli Oy Кайя Паананена.

По данным издания, взломщики пробрались на крышу комплекса, а затем — в главный зал арены.

Как отметил Паананен, воры могли воспользоваться тем фактом, что на прошлой неделе арену обесточили за долги. В настоящее время здание питается от дизельного генератора, но его мощности не хватает на обеспечение всех потребностей.

До этого Европейский суд в Люксембурге отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС.

Тем самым суд подтвердил решение Совета ЕС о том, что указанные лица должны раскрыть информацию о своих финансовых активах и сотрудничать с соответствующими национальными органами стран ЕС.

Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что власти Финляндии выделили €200 тысяч на конфискацию принадлежащей гражданам России арены.

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