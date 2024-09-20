В Киеве заявили об ухудшении качества воздуха

В Киеве ухудшилось качество воздуха, сообщает украинское агентство УНИАН, ссылаясь на сведения департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Отмечается, что причиной ухудшения качества воздуха в украинской столице могли стать пожары в экосистеме Киевской области. Так, оперативный дежурный Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области сообщил, что возгорание зафиксировали в Вышгородском районе.

«В пятницу по состоянию на 7:00 в столичном воздухе зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)», — говорится в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Чернобыльской зоне отчуждения горят леса, и радиоактивные вещества могут долететь до Польши.

По его словам, из-за тления торфяников и пожара в Броварском районе Киевской области могли ухудшиться качество воздуха и образоваться смог.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.