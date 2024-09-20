Аналитики выяснили, что чаще всего покупают подростки на маркетплейсах

В 2024 году подростки стали делать заказы на маркетплейсах в три раза чаще, чем в 2023-м. Аналитики Мегамаркета изучили траты клиентов от 13 до 18 лет и выяснили, какими товарами интересуются самые молодые покупатели. В топе оказались принадлежности для рисования, вязания и других хобби, а также светодиодные ленты, постеры, косметика и бижутерия. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Подростки от 13 до 18 лет предпочитают покупать на маркетплейсах товары для хобби: маркеры, краски, наборы для рисования и вышивания. Популярность этой категории среди молодых покупателей за последний год выросла более чем в 1,5 раза, а к началу осени увеличилась в 1,3 раза относительно летнего периода.

Зимой в топе продаж среди молодой аудитории появляются пряжа для вязания, пластилин, маркеры для скетчинга, пазлы и карты Таро. На новогодних каникулах также резко взлетают продажи аэрозольных красок («баллончики»). Вместе с привычными школьными товарами — карандашами, кистями, фломастерами, маркерами, пластилином и палитрами — пользуются популярностью волосы для кукол и пряжа для вязания.

Товары для хобби интересуют молодую аудиторию по всей России. В топе регионов по продажам: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Подростки чаще взрослых заказывают аксессуары для дома: неоновые лампы и светодиодные ленты. За последний год число покупок неоновых лент выросло в 3 раза. Пик продаж приходится на осень: в это время года такие товары покупают в два раза чаще, чем летом. Больше всего продаж в этой категории приходится на Башкирию, Татарстан и Свердловскую область.

В 2024 году резко выросли покупки ночников: количество заказов в этой категории увеличилось в 10 раз за год. Особенно популярны модели с имитацией звездного неба и закатного света. В основном такие аксессуары приобретают девушки.

Среди юношей популярны постеры. Они лучше всего продаются осенью и зимой. Чаще всего заказывают плакаты с героями мультфильма «По ту сторону изгороди», фильмом «Бойцовский клуб», драконами и героями саги «Хоббит».

Популярность косметики среди подростков в этом году выросла в 8,5 раз. Самые востребованные товары — тушь для ресниц, гель для бровей, кушон, пудра, тинт для губ и подводка для глаз.

Максимальные продажи в категории наблюдаются весной: в это время продается в 14 раз больше товаров из категории, чем летом. Больше всего косметических товаров покупают в Москве и Петербурге, Башкирии, Татарстане, Дагестане и Краснодарском крае.

Число покупок браслетов подростками в этом году выросло в 9 раз. Чаще всего их заказывают весной: продажи в это время на 72% выше, чем в зимний период. Юноши, в основном, выбирают кожаные аксессуары, а девушки — парные украшения.

Самый популярный регион по заказам браслетов — Башкирия. При этом браслеты заказывают в основном молодые люди. В топ-5 также входят Краснодарский край, Москва, Ставропольский край и Свердловская область. Цепочки также покупают в основном юноши: заказов от них на вдвое больше, чем от девушек. При этом лучше всего продаются минималистичные и недорогие аксессуары с кулонами. Пик продаж приходится на осень, а больше всего цепочек заказывают в Москве.

Ранее выяснилось, что российские школьники хотят учиться с помощью мемов, игр и технологий.