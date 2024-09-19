Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве

Суд продлил содержание под стражей Евгению Серебрякову, подорвавшему автомобиль на севере Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова Евгения Николаевича на срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того шумного дела — в материале «Газеты.Ru».

Позже стало известно, что Росфинмониторинг включил Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль на севере Москвы, в перечень террористов и экстремистов.

Ранее участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты на глазах у детей.