Председателем Всероссийского родительского комитета стал директор «Артека» Федоренко

Председателем Всероссийского родительского комитета — нового консультативного органа при Минпросвещения РФ — избран директор детского лагеря «Артек» Константин Федоренко. Такое решение было принято на состоявшемся в Москве первом заседании организации. Об этом сообщили в пресс-службе общества «Знание».

Всероссийский родительский комитет формируется по поручению президента России Владимира Путина.

Предложение о его создании прозвучало в июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Новый орган будет решать актуальные проблемы в сфере образования и привлекать взрослых и детей в социально значимые проекты.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, глава государства поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.

В состав комитета вошли 53 человека. Среди них — победители конкурса «Это у нас семейное», учителя, а также актеры, телеведущие и спортсмены — народный артист России Константин Хабенский, певица Диана Гурцкая, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и другие.

На заседании обсудили план работы на учебный год.

Кроме того, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль сообщил о предстоящем конкурсе инициатив родительских сообществ.



«За этот учебный год благодаря поддержке президента РФ мы сможем поддержать инициативы более 1 тыс. родительских комитетов. Размер грантов — от 500 тыс. до 2 млн рублей», — рассказал Максим Древаль.

Он отметил, что конкурс поможет выявить лучшие практики, чтобы потом их тиражировать, внедрять по всей стране.

Проекты могут быть направлены на развитие просветительских и профориентационных активностей, туризма, экскурсионной деятельности, изменения музейных пространств и т.д.

Второе заседание комитета планируется провести до 20 ноября.