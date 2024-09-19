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Врач назвал главную опасность холеры

Врач Жемчугов: холера истощает человека за несколько часов

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Максим Богодвид/РИА Новости

Холера относится к группе особо опасных заболеваний. Она очень быстро распространяется, тяжело протекает, а без соответствующего лечения может закончиться летальным исходом. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Холера вызывает паралич кишечника и блокаду ферментов, и из кишечника начинает вытекать вся жидкость. За счет сильной потери жидкости человек истощается за примерно какие-то часы», — отметил врач.

Он добавил, что холерный вибрион, как правило, присутствует в стоячей воде. При этом бактерия не устойчива к морозам и может жить круглый год только в южных водоемах.

Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды.

Исторически холера была распространена в Индии, а река Ганг была основным источником инфекции. Болезнь распространилась по всему миру в начале XX века, что привело к нескольким пандемиям.

В сентябре в Болгарии зарегистрировали первый за 103 года случай заболевания холерой. По данным минздрава страны, заболевшим оказался 23-летний гражданин Индии, который с 13 августа по 2 сентября находился в Нью-Дели.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заразиться при купании в водоемах.

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