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В Госдуме объяснили рост популярности онлайн-образования школьников в России

Депутат Тутова: обучение в школе помогает детям социализироваться

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Paul Childs/Reuters

Рост популярности онлайн-образования школьников в России вызван тем, что пользователи оценили удобство дистанционных технологий. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Лариса Тутова, передает Дума ТВ.

По ее словам, россияне осознали, что удаленка может сэкономить время, которое нужно будет потратить на дорогу, и при этом не отразится на качестве знаний. Она одобрила альтернативные способы образования и отметила, что с правовой точки зрения они являются легитимными. Однако депутат напомнила, что в школе ученики также проходят социализацию, воспитательный процесс и формируют личность.

«Времена пандемии подтвердили жизненность и результативность дистанционного образования, но, как сказал наш президент [России Владимир Путин], функции учителя никто не отменял. И важность наставничества сегодня очевидна как никогда. Поэтому умение ладить и обучаться в коллективе — это те навыки, которые пригодятся нашим детям в дальнейшем. Здесь и фактор соревновательности, соизмеримости личных результатов с успехами других учащихся», — заключила Тутова.

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) до этого установили, что в России все более популярными становятся альтернативные методы получения среднего образования — с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в 10 раз.

Ранее были раскрыты причины, по которым российские школьники уходят на домашнее обучение.

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