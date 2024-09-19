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Названа сумма, которую СБУ обещала Пермякову за убийство Прилепина

СБУ обещала заплатить Пермякову $20 тысяч за убийство Прилепина

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Alexander Zemlianichenko/AP

Служба безопасности Украины обещала заплатить Александру Пермякову $20 тысяч за убийство писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС, чей корреспондент находится в 2-м Западном окружном военном суде.

«20 тысяч долларов обещали за него», — сказал в суде Пермяков.

По его словам, он не стал бы активировать взрывное устройство, если бы заметил водителя Александра Шубина.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Водитель погиб, а писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наблюдению, ему выдали средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.

Пермякова задержали в день теракта, и тот признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 12 сентября обвиняемый в покушении Пермяков признал вину в суде.

До этого следствию удалось установить финансовую взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Утверждается, что Пермяков получал денежные средства от лица, который спонсировал Дарью Трепову, устроившую теракт в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал журналист.

Ранее стало известно, как изначально хотели убить писателя Прилепина.

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