В регионы направят более 900 млн руб. на помощь аграриям

Правительство России решило выделить денежные средства сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае текущего года — на эти цели направят более 900 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства, его слова передает ТАСС.

«Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников в ходе осенних полевых работ», — сказал он.

Мишустин отметил важность того, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы.

Такая мера может помочь более 160 сельхозпроизводителям, занимающимся выращиванием фруктов и ягод. Субсидии получат Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Липецкая, Курская, Ростовская, Пензенская, Саратовская и Тамбовская области.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, которые понесли убытки из-за заморозков в регионах.

Ранее сообщалось, что проблемы российского рынка сельхозтехники в 2024 году усугубились.