Подполковника ФСИН арестовали за приказ подчиненному покрасить его катер

Замдиректора местного филиала ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России» Михаила Терентьева арестовали за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

«В начале апреля текущего года подозреваемый освободил двоих подчиненных сотрудников от исполнения возложенных на них должностных обязанностей и отправил их красить моторный катер», — говорится в сообщении.

При этом катер фактически находился в распоряжении подозреваемого. Подчиненные в течение месяца продолжали выполнять работы по покраске. Все это время в рабочий табель вносилась информация о том, что отсутствующие несли службу на своих местах.

В отношении подполковника ФСИН заведено уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

До этого член СПЧ Ева Меркачева рассказала, как региональное управление ФСИН подало на нее иск в суд после ее рассказа об условиях в одной из колоний. При этом она отметила, что после публикации материала от адвокатов поступила информация о том, что количество применяемого насилия в отношении осужденных уменьшилось.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника российской колонии будут судить за взятки от заключенного.