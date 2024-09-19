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Жителей Московского региона предупредили о первых ночных заморозках

Синоптик Позднякова: в ночь на 23 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки

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Depositphotos

К концу этой недели в Московском регионе ожидаются резкие перемены в погоде, температура воздуха ночью в воскресенье, 22 сентября, опустится до +3…+8°C. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом в ночь на понедельник, 23 сентября, в Московской области ударят первые ночные заморозки, температура достигнет -1°C. В Москве будет +2…+4°C.

«Сентябрьские заморозки не только по области, но и в Москве не редкость, случаются в среднем раз в три года. В сентябре-2024 заморозки в Подмосковье будут непродолжительными, не более пары ночей. А затем тепло вернется, но уже не летнее, а осеннее», — уточнила Позднякова.

Во вторник ночью температура также может достигать -1°C, при этом днем потеплеет до +19°C.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в Москве не будет второго лета в октябре — тепло в столицу уже не вернется. Снег тоже выпадет не скоро — не раньше, чем через месяц. Пока метеорологи не могут назвать точной даты первого снегопада, подобные прогнозы неточны, подчеркнул Шувалов.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать лютой зимы на фоне аномальной погоды в сентябре.

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