Эксперты оценили вероятность создания фото Болгар с детьми Дурова с помощью ИИ

Совместные фотографии создателя Telegram Павла Дурова и Ирины Болгар с их общими детьми могли быть сделаны с помощью искусственного интеллекта, но только настоящими профессионалами этой области. В целом такая вероятность весьма мала – больше аргументов говорит в пользу подлинности снимков, объяснил 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер IT-Резерв Павел Мясоедов.

Среди отличительных характеристик современных дипфейков и фотографий, сделанных нейросетью, эксперт назвал слишком хорошее качество в местах, где на снимке преломляется свет. При съемке настоящей камерой тени не везде ложатся так хорошо, есть шумы. Также если фото делает ИИ, то оно обычно выходит чересчур идеальным. Поэтому говорить, что фото Болгар ненастоящие, так как у них плохое качество, будет ошибкой, подчеркнул Мясоедов.

«Если уж этот вопрос встанет очень остро и специалисту будет ясно, что картинка ненастоящая, если это действительно искусственно сгенерированные фотографии, то будет официальное заявление, где будет указано, что это фейки», — объяснил специалист.

Даже если вдруг выясниться, что речь идет о снимках, сгенерированных нейросетью, то их мог сделать только профессионал в области работы с ИИ, подчеркнул IT-эксперт. По его словам, в этом случае они могли на основе уже готовых фото Дурова получить снимки и доработать их в фоторедакторе.

Напомним, Ирина Болгар обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти. Копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, а также семейную фотографию со дня рождения сына Даниэля, которую отпраздновали в доме женщины в Женеве в январе 2020 года. Болгар также заявила, что считает мессенджер совместно нажитым с бизнесменом имуществом. Подробнее о ее обвинениях в адрес Дурова – в материале «Газеты.Ru».

Ранее спутница Павла Дурова спровоцировала слухи о беременности.