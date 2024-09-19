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Один человек пострадал в Курской области при обстреле ВСУ

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал один человек, повреждены два дома

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FotograFFF/Shutterstock

Один человек пострадал во время обстрела Большесолдатского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«Уважаемые жители Большесолдатского района! Информирую вас о том, что за минувшие сутки район снова был подвержен обстрелам со стороны ВСУ. В результате обстрела повреждены два домовладения в селе Ржава, один человек получил ранения», — написал Зайцев.

Он попросил граждан не посещать районный центр и прилегающие населенные пункты. Ранее в селе Большое Солдатское были разрушены девять домов из-за украинского обстрела.

19 сентября в российском офисе Международного комитета Красного Креста сообщили, что комитет готов отправить специалистов в Курскую область, если Россия и Украина договорятся о проведении этой операции. МККК также нужны гарантии безопасности.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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