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В Сергиевом Посаде появится научно-образовательный кластер

Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать на территории Сергиева Посада научно-образовательный кластер. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующее поручение было дано главой государства по итогам поездки в Сергиев Посад. Согласно нему, реализацией проекта займутся правительство России и Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области.

Научно-образовательный кластер получит федеральный уровень. Его создание будет осуществляться за счет бюджетов государства и Подмосковья, а также внебюджетных источников.

Путин посетил Сергиев Посад 26 июня. Президент России приехал к Троице-Сергиевой лавре, где ему показали план развития города. Кроме главы государства, на показ были приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Путин призвал заложить в бюджет России деньги на новые нацпроекты.

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