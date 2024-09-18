Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве

Полиция задержала в городе Тутаев в Ярославской области не менее 20 человек. Уточненную информацию приводит Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным информационного каналы, подозреваемые прибыли из Рыбинска для участия в массовой потасовке с местными жителями. Причина конфликта между неформальными группировками не называется.

Перед этим сообщалось, что полиция и спецназ задержали 10 человек в Тутаеве в Ярославской области. Акция силовиков сопровождалась стрельбой. Кто вел огонь, не уточняется, однако ни полицейские, ни задержанные не ранены.

Полицейские остановили несколько автомобилей возле городского парка и скрутили всех находившихся внутри. Несколько человек попытались сбежать, однако были остановлены и отправлены в изоляторы временного содержания.

До этого в Ленинградской области задержали 15 человек за незаконную вырубку леса. По предварительным данным, ущерб обществу от деятельности подозреваемых составил более 40 миллионов рублей.

Ранее в Тутаеве ямы на дороге засыпали строительным мусором и бутылками.