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Жители Тутаева в Ярославской области сообщили о стрельбе и задержаниях

Shot: полиция задержала при стрельбе 10 человек в Тутаеве в Ярославской области

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Полиция задержала свыше 10 человек в городе Тутаеве в Ярославской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Во время задержания произошла стрельба, однако кто именно стрелял — полиция или подозреваемые — не сообщается. По данным канала, полицейские остановили несколько автомобилей возле городского парка и скрутили всех находившихся внутри. Несколько человек попытались сбежать, однако были остановлены и задержаны.

Telegram-канал «112» сообщает, что при задержании никто не пострадал. Известно, что к операции привлекался спецназ. В чем подозреваются задержанные, не разглашается.

До этого в Ленинградской области задержали 15 человек за незаконную вырубку леса. По предварительным данным, ущерб обществу от деятельности подозреваемых составил более 40 миллионов рублей.

Ранее в Тутаеве ямы на дороге засыпали строительным мусором и бутылками.

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