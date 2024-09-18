Жители Тутаева в Ярославской области сообщили о стрельбе и задержаниях

Полиция задержала свыше 10 человек в городе Тутаеве в Ярославской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Во время задержания произошла стрельба, однако кто именно стрелял — полиция или подозреваемые — не сообщается. По данным канала, полицейские остановили несколько автомобилей возле городского парка и скрутили всех находившихся внутри. Несколько человек попытались сбежать, однако были остановлены и задержаны.

Telegram-канал «112» сообщает, что при задержании никто не пострадал. Известно, что к операции привлекался спецназ. В чем подозреваются задержанные, не разглашается.

До этого в Ленинградской области задержали 15 человек за незаконную вырубку леса. По предварительным данным, ущерб обществу от деятельности подозреваемых составил более 40 миллионов рублей.

Ранее в Тутаеве ямы на дороге засыпали строительным мусором и бутылками.