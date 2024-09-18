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Политолог назвал нацпроекты ключевым инструментом экономического развития страны

Политолог Минченко отметил уровень взаимодействия Путина с главами регионов

Совещание президента России Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования, прошло в достаточно рабочем режиме. Об этом по его итогам рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Он подчеркнул, что президент очень плотно взаимодействовал с главами регионов и врио губернаторов в ходе избирательной компании.

«С тем же губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, например, который был первым выступающим, он встречался несколько раз», — уточнил политолог.

По мнению Минченко, в последнее время представители регионов обладают гораздо большим влиянием на принятие решений на федеральном уровне, в том числе через Госсовет и национальные проекты.

Эксперт отметил, что президент возлагает на губернаторов личную ответственность за реализацию нацпроектов в их регионах.

«Нацпроекты сейчас являются ключевым инструментом социально-экономического развития страны и регионов. Они формируются при плотном участии глав регионов, в том числе через механизмы профильных комиссий по направлениям в рамках госсовета», — заключил Минченко.

Ранее Владимир Путин поздравил новых руководителей регионов, которые добились успеха на выборах в сентябре. Российский лидер подчеркнул, что в этом году наблюдалась высокая степень активности избирателей.

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