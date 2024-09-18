В Москве дали старт федеральной программе «Обучение служением»

На площадке Московского политехнического университета 18 сентября стартовала федеральная программа «Обучение служением». В мероприятии приняли участие более 200 студентов, преподавателей вуза, представителей общественных организаций, экспертов по теме НКО.

Как отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, за прошедший год был накоплен большой опыт в реализации практик, направленных на решение социально значимых задач.

«Программа «Обучение служением» реализуется успешно там, где налажена коммуникация между региональным правительством, некоммерческими организациями и организациями системы образования на всех уровнях», — сказала она.

По ее словам ,это взаимодействие позволяет быстро и эффективно решать стоящие перед нами задачи.

«Приятно видеть «горящие» глаза студентов, которые участвуют в проекте. Ребята понимают, что они делают нужное, полезное дело, что нужны нашей стране. Поздравляю всех нас с запуском программы в уже более 400 университетах. Уверена, этот год будет еще более активным, продуктивным и интересным», — добавила она.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев подчеркнул, что программа «Обучение служением» является одной из ключевых в формировании осмысленного подхода к работе с молодежью.

«Наша страна сейчас находится в новом цикле развития экономики и национальных проектов, принятых на ближайшие шесть лет. Важно понимать, что конкурентоспособная и талантливая молодежь — это основа любого прогресса. Сегодняшние студенты завтра станут ведущими инноваторами, управленцами и технологами, будут создавать бизнес, вносить вклад в экономику нашего государства и применять свои таланты на благо страны», — сказал он.

Отмечается, что образовательный подход «Обучение служением» предполагает академическую нагрузку и встроен в учебные планы вузов, обеспечивая интеграцию обучения и социальной практики.

Напомним, программа реализуется с сентября 2023 года в 135 университетах России. Сегодня ее участниками стали уже 415 образовательных организаций. За 2023-2024 учебный год в программе было задействовано более 65 тыс. обучающихся и почти 2,5 тыс. преподавателей.