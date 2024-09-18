Следствие просит заочно арестовать блогера Карена Шаиняна

Следствие просит столичный суд заочно арестовать блогера Карена Шаиняна (признан в РФ иностранным агентом) по статье о финансировании экстремистской деятельности. Это следует из картотеки Савеловского суда Москвы.

Шаиняну вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

7 августа Савеловский районный суд отклонил заявку о заочном аресте Карена Шаиняна.

Карен Шаинян (признан в РФ иностранным агентом) ведет различные шоу на своем YouTube-канале об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сообществе в России, в том числе шоу «Straight Talk With Gay», а также о политике.

В начале 2022 года он покинул страну. 15 апреля 2022 года Минюст России внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов. По данным из открытых источников, Шаинян является геем.

В июле 2023 года Росфинмониторинг внес Шаиняна в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее суд отказал телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в снятии статуса иноагента.