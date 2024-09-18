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Член «Дигории» отметила роль женщин в укреплении международного сотрудничества

Политолог Пухальская: женщины способны договариваться там, где не могут мужчины

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Пленарное заседание четвертого Евразийского женского форума подчеркивает ключевую роль женщин в укреплении международного сотрудничества. Об этом рассказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

Она подчеркнула, что ежегодные выступления президента России Владимира Путина на этом мероприятии демонстрируют государственную важность женской повестки.

«В приветственной речи президент отметил важность женской роли в решении глобальных вопросов, а также вклад россиянок в реализацию национальных целей развития и традиционных ценностей. Кроме того, решения главы государства демонстрируют приверженность развитию женского лидерства в общественной и политической сферах», — сказала Пухальская.

Также одним из ярких примеров выступления Путина политолог назвала указ о создании Национальной стратегии действий в интересах женщин. По ее словам, она направлена на улучшение положения женщин в обществе, поддержку их трудовой деятельности, а также обеспечение равных возможностей для личностного роста и профессионального развития.

«Как отметила одна из спикеров форума, некоторые западные женщины-политики сегодня, призывая к увеличению поставок оружия для продолжения существующих конфликтов, забывают о том, что их миссия - в сохранении мира на земле», — уточнила эксперт.

По ее мнению, Евразийский женский форум, продолжая общую государственную повестку, подчеркивает необходимость укрепления сотрудничества представителей разных стран для совместного решения международных проблем мирным путем.

«И никто иной, как женщины, которые, как заметил президент, «обладают секретом, который мужчинам разгадать невозможно», способны договариваться и идти на компромиссы там, где этого не могут сделать мужчины», — заключила Пухальская.

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