Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Югре подростки бросили в здание роддома коктейль Молотова

В Нягани подростки подожгли здание роддома коктейлем Молотова

close
Shutterstock

В Нягани группа подростков подожгла заброшенное здание роддома, бросив в него коктейль Молотова. Об этом сообщает издание «Муксун.фм» в Telegram-канале.

В пресс-службе ГУ МВД по округу рассказали, что после хулиганской выходки огонь потух самостоятельно.

«К прибытию пожарных расчетов оно уже потухло. По предварительным данным, его устроили подростки. В полиции зарегистрировано соответствующее обращение от местной жительницы», — рассказали в полиции, добавив, что устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее во дворе дома на западе Москвы подростки подожгли автомобиль BMW. Несовершеннолетние в масках сначала разрисовали припаркованный у здания BMW, а после облили его бензином и подожгли. Видео с поджогом неизвестные выложили в свой закрытый канал, назвав это «наказанием».

До этого в Санкт-Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами