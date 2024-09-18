В Югре подростки бросили в здание роддома коктейль Молотова

В Нягани группа подростков подожгла заброшенное здание роддома, бросив в него коктейль Молотова. Об этом сообщает издание «Муксун.фм» в Telegram-канале.

В пресс-службе ГУ МВД по округу рассказали, что после хулиганской выходки огонь потух самостоятельно.

«К прибытию пожарных расчетов оно уже потухло. По предварительным данным, его устроили подростки. В полиции зарегистрировано соответствующее обращение от местной жительницы», — рассказали в полиции, добавив, что устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее во дворе дома на западе Москвы подростки подожгли автомобиль BMW. Несовершеннолетние в масках сначала разрисовали припаркованный у здания BMW, а после облили его бензином и подожгли. Видео с поджогом неизвестные выложили в свой закрытый канал, назвав это «наказанием».

До этого в Санкт-Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей.