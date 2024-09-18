Россиянам объяснили, как оформить единовременную выплату из маткапитала

Россияне могут оформить единовременную выплату из материнского капитала через «Госуслуги» или в МФЦ, ее размер составляет до 10 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в стране насчитывается около 730 тыс. семей, которые использовали эти средства, но имеют остатки на счетах маткапитала. Депутат уточнила, что их общий объем достигает около 1,5 млрд рублей.

«По поручению президента РФ [Владимира Путина] семьям была предоставлена возможность использовать их. Российские семьи могут получить до 10 тыс. рублей из остатков маткапитала — Социальный фонд разослал соответствующее оповещение в личные кабинеты на «Госуслугах», — сказала Бессараб.

Она уточнила, что эти деньги можно потратить на любые нужды.

16 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило правила направления денежных средств остатка маткапитала на получение единовременной выплаты.

Ранее в Госдуме напомнили о мерах поддержки для семей со студентами.