В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к юго-востоку от города Малатья. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

7 сентября также сообщалось о землетрясении в Турции. Тогда эпицентр толчков находился в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, который расположен в провинции Адан. По данным сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 12 километров.

16 сентября землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии. Агентство Agerpres сообщило, что толчки также ощущались в Бухаресте.

В этот же день глава Одессы Геннадий Труханов рассказал, что жители города ощутили подземные толчки от землетрясения, которое произошло в Румынии. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в Болгарии и Молдавии.

Ранее землетрясение попало в прямой эфир с президентом Молдавии.