Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕГРН добавят сведения о семье бывшего собственника жилья

Покупатель жилья сможет ознакомиться со сведениями о семье бывшего собственника

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) добавят возможность ознакомиться со сведениями о членах семьи бывшего собственника приватизированного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки.

Подобная информация будет вноситься в реестр, если члены семьи бывшего владельца имеют право пользование недвижимостью. При отсутствии таких сведений родственники не смогут претендовать на жилье, следует из документа.

«Соответственно, не будет ситуаций, когда квартиру продают, а после продажи появляется третье лицо, имеющее права проживания в ней. Если кто-то появляется, а записи о нем в реестре нет, ни на что претендовать такое лицо не сможет», — пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Профильный комитет Госдумы планирует принять данную поправку 18 сентября.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся под залогом в рамках ипотечного кредита. На вырученные средства граждане смогут полностью погасить обязательства по кредитному договору или договору займа.

Ранее эксперты раскрыли новую уловку застройщиков при продаже жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами