В ЕГРН добавят сведения о семье бывшего собственника жилья

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) добавят возможность ознакомиться со сведениями о членах семьи бывшего собственника приватизированного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки.

Подобная информация будет вноситься в реестр, если члены семьи бывшего владельца имеют право пользование недвижимостью. При отсутствии таких сведений родственники не смогут претендовать на жилье, следует из документа.

«Соответственно, не будет ситуаций, когда квартиру продают, а после продажи появляется третье лицо, имеющее права проживания в ней. Если кто-то появляется, а записи о нем в реестре нет, ни на что претендовать такое лицо не сможет», — пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Профильный комитет Госдумы планирует принять данную поправку 18 сентября.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся под залогом в рамках ипотечного кредита. На вырученные средства граждане смогут полностью погасить обязательства по кредитному договору или договору займа.

Ранее эксперты раскрыли новую уловку застройщиков при продаже жилья.