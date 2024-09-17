В Борисоглебске мужчина напал на девочку с электрошокером и изнасиловал

В Борисоглебске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ограбил и изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает СУ СК РФ Воронежской области.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Житель Москвы, вооруженный электрошокером, напал на улице на 15-летнюю девочку, ограбил ее и изнасиловал. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Насильника удалось задержать в Москве, известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. На время расследования обвиняемый был заключен под стражу, своей вины мужчина не признал. Было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петербурге юноша изнасиловал девочку, угрожая ей ножом. Мать девочки, 34-летняя гражданка Таджикистана, после произошедшего обратилась за помощью в правоохранительные органы. Насильник был одет в зеленую куртку, футболку с белыми полосами и черные штаны. Пострадавший ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в изнасиловании семилетней девочки в Петербурге заподозрили 13-летнего школьника.