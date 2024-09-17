Политолог назвал развитие избирательной системы причиной роста доверия россиян к выборам

Восходящий тренд доверия к выборам среди россиян во многом обусловлен развитием российской избирательной системы. Об этом, комментируя итоги опроса ВЦИОМ о легитимности выборов в России, рассказал политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Существует мировой тренд потери интереса к выборам. По сути, это тренд утраты доверия в электоральной процедуре, потому что кто бы к власти не приходил, результаты не те, которые ожидает избиратель. У нас же наоборот, наблюдаем восходящий тренд», — сказал он.

По его словам, в России избирательная система достаточно наглядно отличается от стран западной демократии, где результаты голосования удерживаются благодаря архаичным формам волеизъявления.

«Это видно по доверию к результатам выборов, и по падающей явке. У нас же доверие людей, и этот опрос показывает, что оно на довольно высоком уровне, обусловлено ростом политической и электоральной грамотности, понимание зачем и как формируется система публичной власти через электоральные конкурентные процедуры», — уточнил эксперт.

Асафов отметил, что россияне доверяют выборам и понимают, что процедура честная и прозрачная.

«Люди понимают, что голосовать стало удобней с введением многодневного и электронного голосования, у них есть доверие к результатам, то есть они понимают, что победитель действительно победил», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что за выборами осуществляется общественное наблюдение. При этом он добавил, что легитимность и честность выборов отражена в результатах опроса.

«В российском обществе происходит естественная цифровая трансформация государственных услуг. Для людей логично, что избирательная система тоже развивается. Это отражается в доверии к дистанционному электронному голосованию. Для них однозначно это удобный способ волеизъявления», — добавил Асафов.

По его мнению, то же самое касается многодневного голосования. Он отметил, что благодаря этому решению люди, которые в силу разных причин не могли голосовать в один день, теперь участвуют в выборах.

«Это расширяет представительство выбранной власти, поскольку в выборах участвуют и те, кто раньше не участвовал. Такое непрерывное развитие и модернизация нашей избирательной системы хорошо воспринимается людьми. Они понимают, что это правильно, и это соответствует их ожиданиям», — заключил эксперт.