В Татарстане нашли могильник старше египетских пирамид

В Татарстане археологи раскопали древний могильник, захоронения в котором были сделаны в период с 4500 по 4000 годы до н. э. Об этом сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

В Мензелинском районе республики исследователи нашли девять погребений людей каменного века. В могилах помимо скелетов лежали каменные наконечники стрел и украшения, выполненные из камня и клыков животных.

Радиоуглеродный анализ показал, что эти находки на 1500 лет старше египетских пирамид. В пятом тысячелетии до нашей эры первобытные люди еще не умели обрабатывать металл, они жили в небольших общинах и добывали пищу охотой и рыболовством.

В конце июля группа турецких археологов из Университета Мардина Артуклу раскопала 12000-летнее захоронение женщины, которая, по всей видимости, при жизни была шаманкой.

В конце мая в Казахстане археологи обнаружили искусно сделанные драгоценные украшения, относящиеся к эпохе государства Кангюй. По оценкам ученых, найденные изделия были изготовлены около двух тысяч лет назад.

Ранее в Китае нашли алкогольный напиток возрастом 2300 лет.