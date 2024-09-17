ГД собралась усилить наказания за вовлечение детей в преступления через интернет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в преступления через интернет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, законопроект рассмотрят до конца сентября.

В июле депутаты внесли в Госдуму проект закона об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность на срок до 7 лет, предлагается установить вовлечение в совершение преступления детей, которые не достигли 14-летнего возраста.

Усиленную ответственность до 6 лет лишения свободы депутаты предлагают установить в случаях, если это совершено с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

Психолог семейного центра «Планета семьи» Юлия Танкевич рассказывала, что родителям важно научить ребенка отстаивать свои личные границы, соблюдать дистанцию в интернете, а также быть осторожными при общении с незнакомцами в сети, чтобы защититься от негативного влияния.

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