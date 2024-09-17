Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участника проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области

Участника «Времени Героев» Кондратьева определили сенатором от Курской области

close
Пресс-служба правительства Курской области

Участник первого потока программы «Время героев» Алексей Кондратьев назначен сенатором от Курской области в Совете Федерации. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Кондратьев будет отстаивать интересы Курской области на всех уровнях государственной власти, а также заниматься решением системных вопросов, направленных на развитие региона и инициировать решения, которые повысят уровень жизни населения. Он войдет в состав Комитета по международным делам.

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин, заявил о том, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам Путина, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

До этого председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» назначили участника СВО и программы «Время Героев» Артура Орлова.

Ранее Путин навестил героя СВО, который вызвал огонь на себя в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами