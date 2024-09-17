Участника проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области

Участник первого потока программы «Время героев» Алексей Кондратьев назначен сенатором от Курской области в Совете Федерации. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Кондратьев будет отстаивать интересы Курской области на всех уровнях государственной власти, а также заниматься решением системных вопросов, направленных на развитие региона и инициировать решения, которые повысят уровень жизни населения. Он войдет в состав Комитета по международным делам.

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин, заявил о том, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам Путина, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

До этого председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» назначили участника СВО и программы «Время Героев» Артура Орлова.

Ранее Путин навестил героя СВО, который вызвал огонь на себя в Курской области.