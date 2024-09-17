Добровинский не стал комментировать задержание Эльмана Пашаева

Адвокат Александр Добровинский отказался комментировать задержание бывшего коллеги Эльмана Пашаева, с которым встречался во время процесса по делу актера Михаила Ефремова. «Газете.Ru» Добровинский заявил, что это не имеет к нему никакого отношения.

«Был задержан человек. Ко мне это никакого отношения не имеет. Поэтому все, что связано с Пашаевым — это вне меня», — сказал он.

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. По версии следствия, юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что он может помочь им избежать уголовной ответственности за крупную сумму денег.

Как считает следствие, Блиновский передал Пашаеву 18,5 млн рублей и 300 тысяч долларов США, пишет Telegram-канал Baza. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК РФ).

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова не стала комментировать «Газете.Ru», как история с Пашаевым может повлиять на ход дела самой «королевы марафонов».

«По этому вопросу идет следствие и я не вправе что-то комментировать. Давайте ориентироваться на официальный комментарий», — сказала она.

Ранее адвокат Блиновской рассказала, как ее подзащитная восприняла фейк о задержании мужа.