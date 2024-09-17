Россиянка назвала столицу Аргентины идеальной заменой Европы

Популярность Аргентины как туристического направления продолжает расти среди россиян. Как пишет «Лента.ру», некоторые туристы даже сравнивают аргентинскую столицу Буэнос-Айрес с европейскими городами, отмечая, что путешествие в латиноамериканскую страну оставляет не менее яркие впечатления.

«Буэнос-Айрес — действительно латиноамериканский Париж. Для любителей европейских городов — идеальная замена без визы», — заявила изданию россиянка Наталья Ромашина.

Это объясняется тем, что аргентинскую столицу в свое время помогали возводить иммигранты из Испании, Италии, Германии и Франции, которые привезли с собой свои архитектурные традиции. Из-за этого многое в Буэнос-Айресе напоминает о городах Старого Света.

Отмечается, что в Аргентине есть множество культурных и природных достопримечательностей, однако также имеется высокий уровень преступности, поскольку это довольно бедная страна с высоким уровнем инфляции.

До этого стало известно, что среди россиян и иностранцев растет спрос на путешествия по РФ. В июле число таких туристов достигло рекордных 22,4 млн человек. Из статистических данных следует, что чаще всего туристы посещают Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В десятку самых популярных направлений также вошли Крым, Татарстан, Свердловская, Тверская и Тюменская области.

Ранее туроператоры назвали регионы России, в которых ожидается осенний наплыв туристов.