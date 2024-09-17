В Тверской области моторная лодка врезалась в ограждение, есть пострадавшие

В Тверской области моторная лодка врезалась в бетонное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на реке Шоша. В результате пострадали несколько человек.

На место происшествия выехали сотрудники Конаковского отделения государственной инспекции по маломерным судам, полиции и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

За два дня до этого в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно. Северо-Западная транспортная прокуратура города отметила, что в результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов допущено не было. Причины произошедшего устанавливаются.

12 сентября танкер врезался в железнодорожный мост на Волге. Инцидент случился в Костроме. По информации СК, никто не пострадал, задержек в движении по железнодорожному мосту, а также розлива топлива не произошло. Причиненный ущерб устанавливается.

Ранее в Карском море застряло научно-исследовательское судно.