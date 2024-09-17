В Роспотребнадзоре оценили возможность массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 в России пока не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса», — отметила она.

Попова уточнила, что при необходимости лечащие врачи могут рекомендовать пациентам пройти вакцинацию.

По словам главы ведомства, в настоящее время делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как тяжесть его год от года не меняется, и осложнения могут быть «очень серьезными».

16 сентября Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложила, что вирусы стали размножаться быстрее.

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