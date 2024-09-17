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Мошенники начали использовать многоэтапные схемы для обмана россиян

Народный фронт: мошенники начали использовать более сложные схемы обмана россиян

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Depositphotos

Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов. Об этом РИА Новости рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Сейчас существуют более усложненные схемы обмана, двух- и даже трехэтапные. Например, мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из SMS, взламывают с помощью него личный кабинет на «Госуслугах», но это не конечная цель», — отметила Храпунова.

По ее словам, через некоторое время этому же человеку начинает звонить «лжепомощник», он рассказывает легенду, что является представителем «Госуслуг» и заметил активность в личном кабинете жертвы, или представляется сотрудником Росфинмониторинга и наблюдает, как от имени жертвы берут кредиты в банках.

«Мошенники «второго уровня» убеждают жертву, что ее счета в опасности, для чего нужен вывод всех средств на «безопасные» счета. Активная стадия обработки жертвы начинается именно на втором этапе схемы», — подчеркнула Храпунова.

До этого в компании «Билайн» сообщили о появлении в России новой мошеннической схемы, по которой злоумышленники пытаются убедить граждан перевести деньги: для этого они притворяются сотрудниками операторов связи и предлагают выгодные мобильные тарифы.

Ранее в совете фонда развития цифровой экономики призвали власти к кардинальным мерам против мошенников.

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