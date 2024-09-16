«Врачи без границ» прекратили свою деятельность в России

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении деятельности в России спустя 32 года работы после решения Минюста исключить филиал MSF в РФ из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«С тяжелым сердцем мы должны прекратить нашу деятельность в России. В своей работе наша организация руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтралитета, а также медицинской этикой», — заявил руководитель программ MSF в России.

В заявлении отмечается, что за эти годы организация оказывала помощь в разных регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, на Северном Кавказе. В последнее время — в Архангельской и Ивановской областях, а также в Белгороде и Ростове-на-Дону.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будут оказывать гуманитарную помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки».

Ранее Минюст пополнил список иноагентов.