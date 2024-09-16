Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Врачи без границ» прекратили свою деятельность в России

«Врачи без границ» прекращают свою деятельность в России после решения Минюста

close
Majdi Fathi/NurPhoto/Getty Images

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении деятельности в России спустя 32 года работы после решения Минюста исключить филиал MSF в РФ из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«С тяжелым сердцем мы должны прекратить нашу деятельность в России. В своей работе наша организация руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтралитета, а также медицинской этикой», — заявил руководитель программ MSF в России.

В заявлении отмечается, что за эти годы организация оказывала помощь в разных регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, на Северном Кавказе. В последнее время — в Архангельской и Ивановской областях, а также в Белгороде и Ростове-на-Дону.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будут оказывать гуманитарную помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки».

Ранее Минюст пополнил список иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами