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Пострадавших после нападения в школе Челябинска детей прооперировали

Минздрав: двух пострадавших после ЧП в школе Челябинска детей прооперировали

Двух детей, которые пострадали в результате нападения подростка с молотком в школе №68 Челябинска, прооперировали. Об этом сообщил минздрав региона, передает ТАСС.

«Двое детей прооперированы, состояние стабильное», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавшие третий ребенок и взрослый получают лечение в профильных отделениях, в оперативном лечении они не нуждаются.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под контроль ситуацию с оказанием помощи ученикам школы, которые пострадали при утреннем нападении одноклассника.

16 сентября 13-летний мальчик пронес в 68-ю школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей, после чего его задержали. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали. По данным RT, помимо молотка, у школьника при себе были нож и пневматический пистолет.

СК возбудил два уголовных дела, одно из которых — по статье «Халатность».

Ранее стало известно, что в Челябинске наградят учителей и ученика, пытавшихся остановить школьника с молотком.

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Нападение в школе Челябинска
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