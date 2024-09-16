Агрессивный глухарь напал в лесу на российского биолога

В Ленинградской области биолог Павел Глазков встретился в лесу с агрессивным дикарем. Историей встречи мужчина поделился в Telegram-канале «Каждой твари по паре».

По словам исследователя, с птицей, проявившей «необычно смелое поведение», он столкнулся в Приозерском районе области.

«Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе. Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале», — поделился ученый.

Глазков отметил, что причины такого поведения птицы доподлинно неизвестны. Биолог уточнил, что есть предположение, что к подобной агрессии приводит высокий уровень половых гормонов в брачный период — весной. При этом Глазков подчеркнул, что встречи с глухарями-драчунами были и осенью, и зимой.

Ученый пояснил, что в норме глухарь — очень осторожная птица, к которой можно приблизиться только весной во время исполнения ей брачной песни, когда глухарь в буквальном смысле «глохнет» на определенное время.

Глазков отметил, что ему удалось договориться с глухарем-драчуном и тот даже согласился попозировать для него. Такую удачу биолог объяснил тем, что это третья встреча с агрессивным глухарем. Первая произошла в 2018 году в Челябинской области, а вторая — в 2022 году там же, где и в этом году.

Ранее альпинисты спасли замерзавшую на Эльбрусе утку и показали ей вершину.