В Росгвардии прокомментировали инцидент с нападением в челябинской школе

Тревожная кнопка в школе №68 Челябинска, где утром ученик напал на одноклассников и преподавателей, сработала в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации в школе. Напавший задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

16 сентября 13-летний мальчик пронес в 68-ю школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей, после чего его задержали. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Контроль за ситуацией и расследованием обстоятельств случившегося взял на себя лично губернатор региона Алексей Текслер.

СК возбудил два уголовных дела, одно из которых — по статье «Халатность».

Ранее учительница челябинской школы рассказала «Газете.Ru», как пыталась остановить ученика с молотком.