«Борьба обострена, как никогда»: в Госдуме не исключили новых покушений на Трампа

Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа показывает, что службе безопасности стоит усилить охрану политика. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он напомнил, что в истории США уже неоднократно были случаи стрельбы в заметных политических деятелей.

«Сама ситуация доказывает, что службе безопасности Трампа следует принять серьезные меры для того, чтобы обезопасить своего шефа от возможных новых посягательств. Мы видели на прошлых исторических дистанциях развития Соединенных Штатов, что порой политические разногласия решаются с помощью обстрела неудобных кандидатов. Самый яркий пример тому, как известно, это семья Кеннеди, которая потеряла двух своих заметных политиков в истории США», — сказал Новиков.

Депутат считает, что сейчас политическая борьба в Америке «остра, как никогда». Речь идет о выборе пути, по которому будет двигаться страна, подчеркнул он.

«За последние годы стало особенно видно, что глобалистская часть американской политической элиты сконцентрирована вокруг демократической партии, [она] стала использовать ее как площадку для реализации своих задач. А та консервативная часть американских идеологов, которые хотели бы обезопасить США от вызовов, существующих в современном мире, избрали своей площадкой республиканскую партию. Речь идет не о простых политических дискуссиях, а о принципиальном мировоззренческом выборе, о том, по какому пути будут развиваться Штаты. Будут ли они под контролем глобалистов или это будут те, кто будет заинтересован в развитии США. Этот выбор слишком суров, слишком жесток, слишком определенен, чтобы борьба не была так обострена. И помимо острых дебатов, дискуссий, где соперники не стесняются обзывать друг друга последними словами, это выливается вот в такого рода эксцессы, как стрельба по неугодным кандидатам», — заключил Новиков.

В воскресенье, 15 сентября, в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба, когда там находился кандидат в президенты США. Стрелявший мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда Трамп играл на поле. Секретная служба ответила на угрозу, открыв огонь, после чего подозреваемый скрылся, но позже был задержан. Инцидент произошел через два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Согласно данным американских СМИ, подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, который является сторонником демократов и поддерживает Украину.

Ранее Байден пообещал обеспечить безопасность Трампа после стрельбы во Флориде.