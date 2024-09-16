В Свердловской области сотрудница правительства напала на человека с ножом

Сотрудница из правительства Свердловской области стала фигуранткой уголовного дела после конфликта с сожителем. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, пара в день инцидента выпивала. В какой-то момент между возлюбленными произошла ссора на почве ревности, во время конфликта 50-летний мужчина ударил партнершу кулаком по лицу.

«Та схватила кухонный нож и наотмашь ударила сожителя в живот», – сообщается в публикации.

В больнице пострадавшему диагностировали ранение тонкой кишки и несколько других травм. На данный момент мужчина находится в медучреждении.

Тем временем в правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сама фигурантка во всем призналась, она находится под подпиской о невыезде. В рамках закона за подобное преступление ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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