В Санкт-Петербурге произошла стрельба на детской площадке. Об этом пишет «78.ru».

36-летний мужчина нанес огнестрельное ранение 44-летнему потерпевшему. Его госпитализировали, но затем перевели на домашнее лечение. Он получил ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом фаланги пальца.

Пальба началась с ссоры с участием четырех мужчин на личной почве. После громкой перебранки один из спорщиков дважды выстрелил, предположительно, из пистолета Макарова, и скрылся вместе с товарищем. Его задержали.

До этого в Петербурге задержали школьника после стрельбы в окна военных психологов.

Подросток рассказал, что стрелял из хулиганства — хотел протестировать пневматический пистолет, заказанный на маркетплейсе. Он отметил, что не знал, что в здании располагается региональный центр психологической работы Ленинградского военного округа.

Ранее в Петербурге ссора соседей закончилась стрельбой в подъезде.