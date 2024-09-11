В Петербурге задержали школьника после стрельбы в окна военных психологов

Ученика седьмого класса школы задержали по подозрению в стрельбе в Подъездном переулке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 47news.

По предварительным данным, он признал вину. Школьник рассказал, что стрелял из хулиганства – хотел протестировать пневматический пистолет, заказанный на маркетплейсе. Он отметил, что не знал, что в здании располагается региональный центр психологической работы Ленинградского военного округа.

Школьник открыл стрельбу в Подъездном переулке еще 19 августа. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на четвертом этаже здания сколы на окне. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

9 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу из сигнального пистолета Курс-G17S2 на шоссе Революции. Полицейские выяснили, что оружие было не зарегистрировано, вместе с пистолетом у стрелка забрали два магазина и 20 патронов.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант разбил два Mercedes-Benz на парковке.