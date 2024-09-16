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Россияне стали реже летать в Аргентину

Посол РФ Феоктистов сообщил о сокращении потока россиян в Аргентину

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Marcos Brindicci/Reuters

Посольство РФ в Аргентине отмечает сокращение числа прибывающих в эту страну россиян. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, пишут «Известия».

«По нашим наблюдениям, в последнее время количество прибывающих сюда россиян сократилось», — отметил дипломат.

Он предположил, что причина сокращения туристов — экономическая, жить в Аргентине «стало дорого». В посольстве обратили внимание, что за последние месяцы в консульский отдел обращения относительно притеснений россиян не поступали.

В конце августа в России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения. Это вызвано ростом числа поездок российских граждан за границу. В свою очередь, растущий спрос и сокращение числа сотрудников в европейских консульствах, расположенных в городах России, привели к увеличению сроков рассмотрения документов.

Ранее сообщалось, что российские туристы отвернулись от Греции.

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