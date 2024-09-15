Назначение участника «Время героев» на пост главы РДДМ назвали подтверждением слов Путина

Назначение руководителя «Движения первых» Григория Гурова новым главой Росмолодежи является продолжением политики руководства России, связанной с реализацией возможностей молодежи в самых разных направлениях. Об этом рассказал лектор российского общества «Знание», заведующий кафедрой педагогики и менеджмента Оренбургского государственного педагогического университета Артур Аллагулов.

По его словам, в последнее время государство предпринимает очень большие усилия для создания этих условий.

«Гуров возглавлял «Движение первых». Сегодня он возглавляет Росмолодежь. Это свидетельствует о том, что политика продолжается и политика продолжается именно в направлении поддержки молодежи», — сказал эксперт.

При этом он назвал назначение Гурова признанием успешной работы «Движения первых».

«Работа «Движения первых» уже имеет свои результаты. Если посмотреть, насколько сегодня молодежь вовлечена в эти процессы, это станет свидетельством того, что у в России действительно выстроена эффективная молодежная государственная политика», — добавил Аллагулов.

В свою очередь, назначение ветерана СВО и участника программы «Время героев» Артура Орлова председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» эксперт назвал важным шагом в воспитании подрастающего поколения.

«Движение первых» будет возглавлять человек, который определенно знает, что происходит, как происходит, и непосредственно связан с этими событиями», — сказал он.

При этом Аллагулов добавил, что назначение Орлова стало ярким примером того, что слова президента России Владимира Путина не расходятся с делом.

«Это ориентир для бойцов, которые находятся сегодня на передовой, и напоминание о том, что государство помнит о них, знает о них, и более того создает условия для того, чтобы они были встроены сегодня в систему управления нашим государством», — сказал он.