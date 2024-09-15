В Госдуме объяснили отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с NEWS.ru инцидент, когда черная кошка не решилась перебежать дорогу перед автомобилями кортежа президента России Владимира Путина и повернула обратно.

«Кошка не захотела брать на себя такую ответственность... Она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек», — сказал Милонов.

Он назвал кошку «просто честной кисой».

15 сентября журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой черная кошка отказалась пересекать дорогу перед кортежем Путина. На кадрах можно заметить, что животное попыталось перебежать дорогу напротив арки, в которую в этот момент въезжал кортеж из трех автомобилей со спецсигналами. Кошка добежала до середины дороги, остановилась на секунду и посмотрела на приближающийся лимузин. После этого она быстро развернулась и убежала прочь через газон.

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