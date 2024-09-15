Взрывы произошли в украинском Харькове и окрестностях города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов в телеграм-канале.

О взрывах также сообщил в своих социальных сетях мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, они произошли в Киевском районе города.

Также стало известно, что в Николаевской области Украины прогремели взрывы.

Накануне также в Харькове произошли взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что решение о возможном выезде из города на зимний период должно приниматься жителями самостоятельно, и власти не будут давать никаких рекомендаций по этому поводу. Об этом градоначальник сказал в ходе телемарафона. По его словам, в настоящее время в городе проживает 1,2 миллиона человек, включая тех, кто переместился сюда из других регионов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее в Одессе раздались взрывы.