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У россиянина, который пережил удар молнии в Грузии, отказывает нога

SHOT: ухудшилось состояние туриста, пережившего удар молнии в Батуми

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Телеграм-канал «SHOT»

Состояние туриста из Самары, чудом выжившего после удара молнии на пирсе в Батуми, ухудшилось, у мужчины начала отказывать правая нога. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

32-летний Павел Смирнов из Самары сообщил, что стал чувствовать себя хуже, он не может передвигаться без опоры. Из-за ухудшения состояния пострадавшему придется еще некоторое время провести в больничной палате, ему запрещено вставать с кровати.

По словам россиянина, счет за пребывание в грузинской клинике уже более двух тысяч долларов, мужчине оказываю посильную финансовую помощь друзья и родственники.

Молния ударила в российского туриста из Самары на пирсе в Грузии, однако тот не только выжил, но и не получил серьезных травм. Вечером 11 сентября мужчина находился на пляже, решил записать небольшое танцевальное видео под музыку исполнителя Нейромонаха Феофана и посмотреть на закат. Во время плясок россиянин и его друзья услышали грохот, и в Павла попал мощный разряд. От удара мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась. На место происшествия приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах.

Ранее Нейромонах Феофан частично оплатил лечение самарца, пораженного молнией в Батуми.

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