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Мужчина притворялся подростком и насиловал детей в школах

NYP: в США мужчина притворялся подростком и приставал к детям в школах

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Lincoln Police

В штате Небраска задержан 27-летний мужчина, который притворялся школьником ради сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает New York Post.

27-летний Захари Шейх выдавал себя за 17-летнего юношу, мужчина предоставлял в образовательные учреждения фальшивые документы и посещал занятия вместе с несовершеннолетними. В школах педофил знакомился с детьми, после чего через социальные сети под видом сверстника присылал им непристойные фото и требовал того же в ответ.

Также американца обвиняют как минимум в двух эпизодах сексуального насилия над подростками в возрасте 12-13 лет, в общей сложности от действий злоумышленника пострадали 10 детей. Суд приговорил его к тюремному заключению от 85 до 120 лет с правом через 40 лет подать прошение о помиловании.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина, растлевавший детей в сети, получил 12,5 года колонии. Житель Нерюнгри с января 2022 по апрель 2023 года вел в социальных сетях переписку с несовершеннолетними девочками из разных регионов страны. Взрослый мужчина притворялся девочкой-подростком. Злоумышленник требовал у девочек интимные фото, а в случае отказа угрожал школьницам.

Ранее в Благовещенске мужчина соблазнял школьницу, выдавая себя за подростка.

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